استشهاد الشاب أمير بسطامي فجر اليوم الإثنين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها مدينة نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 11:53
استشهاد الطفل قصي واكد برصاص العدو ظهر اليوم الاحد وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين في مخيم جنين/ فيديو
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