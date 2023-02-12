استشهاد الطفل قصي واكد برصاص العدو ظهر اليوم الاحد وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين في مخيم جنين/ فيديو

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال ظهر اليوم.

وقالت “الوزارة”، في تصريح مقتضب، إن الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في مخيم جنين.

واقتحمت قوات صهيونية خاصة، ظهر اليوم الأحد، مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مواطناً، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت جبريل الزبيدي من منزله في منطقة الجابريات في جنين، بعد اقتحام قوات خاصه لمنزله، وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال عملية نفق الحرية.

وقال جمال الزبيدي عم الأسير جبريل:” كان جبريل في السوق وبعدها عاد للمنزل ليرتاح وبعد أقل من ربع ساعة جاء اتصال لزوجة جبريل من ضابط المخابرات يفيدها بحصار المنزل ويأمرها بتسليم جبريل نفسه لجيش الاحتلال”.

وأضاف الزبيدي:” هدد الجيش زوجته بقصف البيت اذا جبريل لم يسلم نفسه، حينها تحدث جبريل معهم وقال لهم إنه موجود في المنزل ولا يوجد أي شيء معه، واعتقلوه وبعدها اقتحموا المنزل للتفتيش”.

وأفادت وزارة الصحة، في حينه، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في البطن، إلى مستشفى جنين الحكومي، ووصفت جراحهم بأنها خطيرة، ووصلت إصابة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي,

وقد انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا جابت شوارع المدينة والمخيم، ندد المشاركون خلالها بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وباستشهاد الطفل واكد، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

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