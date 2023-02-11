محاولة اختراق للصفحة الرسمية للخدمات الطبية على فيسبوك

أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن رصد محاولة اختراق (تهكير) للصفحة الرسمية للخدمات الطبية الملكية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قام بها أحد الأشخاص من خارج الأردن، صباح اليوم السبت.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن مسؤولي الصفحة رصدوا فيديو تم تحميله بعد عدة محاولات على الصفحة، وتم حذفه مباشرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة لحماية الصفحة من الاختراق.

وقامت الخدمات الطبية الملكية بمخاطبة إدارة الفيسبوك وإبلاغها بشكل رسمي عن محاولة اختراق الصفحة، وإجراء اللازم من حيث حمايتها من الاختراق، واتخاذ الإجراء القانوني في مثل هذه الحالات.

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