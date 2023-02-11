كلب وفي ينتظر خروج صاحبه من تحت الأنقاض بتركيا/ فيديو

أصر كلب بمحافظة هاتاي التركية على انتظار صاحبه ليخرج من تحت الأنقاض، بعد أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقد استلقى الكلب المصاب إلى جانب أنقاض منزل صاحبه المهدم ينتظر إخراج صاحبه من تحت الركام، حيث رفض التحرك من مكانه لمدة يومين.

وكان مالك الكلب محاصر تحت الأنقاض لمدة خمسة أيام بسبب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص في تركيا.

وقال مصطفى سونميز، شقيق صاحب الكلب، الذي كان ينتظر في الخارج أيضا، متوقعا بشرى سارة من أخته، “أخذناه إلى مكان آخر لكنه عاد”.

وقال سونميز لوكالة رويترز إن الكلب تمكن من الخروج من الحطام بنفسه، وكان ينتظر بالخارج طوال اليومين الماضيين.

وعالج المتطوعون الكلب المذعور في المنطقة ووضعوه على مرتبة ليتمكن من الاستلقاء والنوم.

وقد تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس رختر والتوابع القوية في تركيا وسوريا أكثر من 25 ألف قتيل مما جعل المساعدات الدولية تتوافد على مكان الكارثة.

ولا يزال عمال الإغاثة يعملون على إخراج الناس من تحت الأنقاض بحثا عن أشخاص لا يزالون على قيد الحياة.

كلب ينتظر صاحبه المحاصر تحت الأنقاض في تركيا على أمل خروجه حيا من تحت الركام..

استلقى هذا الكلب في مدينة #هاتاي التركية إلى جانب أنقاض منزل صاحبه رافضا أن يتزحزح طوال يومين، رغم إصاباته البليغة.#الحرة #الحقيقة_أولا #زلزال_تركيا #هزة_أرضية pic.twitter.com/5qKjfySPFm — قناة الحرة (@alhurranews) February 11, 2023