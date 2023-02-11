دولة الإمارات “العبرية” تدين عملية القدس البطولية وتصفها بـ”الإرهابية”، وتتضامن مع الإحتلال الصهيوني

أدانت دولة الإمارات عملية القدس البطولية، يوم امس الجمعة، ووصفتها بأنها “هجوم إرهابي يتنافى مع القيم الإنسانية”، في حين لم تتطرق إلى جرائم الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات منذ بداية العام.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”، حسب ادعائها.

وأعربت الإمارات عن “تعازيها إلى حكومة الاحتلال وشعبها الصديق، ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”. حسب بيان خارجتها.

وكان قد قُتل مستوطنان اثنان في عملية دهس وقعت امس الجمعة بمحطة حافلات في مستوطنة شمالي القدس المحتلة، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة.

كما استشهد منفذ العملية البطل، حسين قراقع من سكان حي العيسوية في شرقي القدس المحتلة برصاص أحد ضباط شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان، وتم اقتحام منزله واعتقال زوجته لاحقا.