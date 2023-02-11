استشهاد الشاب مثقال ريان برصاص مستوطنين هاجموا اليوم السبت بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت بالضفة/ فيديو

سلفيت – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتقاء الشاب سليمان عقب إصابته برصاص في الرأس.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام المستوطنين بلدة قراوة بني حسان ومهاجمة ممتلكات المواطنين، والاعتداء على المزارعين في المنطقة بوحشية.

وأطلق أهالي البلدة نداءات عبر سماعات المساجد في قراوة بني حسان للخروج ومواجهة المستوطنين في البلدة والتصدي لاعتداءاتهم التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

وباستشهاد الشاب ريان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا، منهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

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