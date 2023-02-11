خطوة تطبيعية بذريعة دينية.. السعودية تتجه للموافقة على رحلات جوية مباشرة بينها وبين إسرائيل بموسم الحج المقبل
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جرينتش+2 04:29
استشهاد الشاب مثقال ريان برصاص مستوطنين هاجموا اليوم السبت بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت بالضفة/ فيديو
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