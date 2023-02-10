وصول أولى قوافل المساعدات الاردنية براً إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وصلت فجر اليوم الجمعة أولى قوافل المساعدات البرية مكونة من سبع شاحنات محملة بمواد غذائية وإغاثية ومستلزمات طبية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك عبر نظام النقل التبادلي.

وتم تسليمها للجانب السوري، عبر تحميلها على شاحنات تابعة للهلال الأحمر السوري في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب) لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، بأنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تستمر المملكة بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين.

وقال ‎القنصل الأردني في دمشق أنور بداوي بتصريح إعلامي نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): “إن القافلة المكونة من سبع شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء للمتضررين من الزلزال” مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل. ‎

ولفت بداوي إلى أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا يتضامنون مع الأشقاء في سورية بمصابهم الأليم.

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