مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل مطار حلب، اليوم السبت، على متن طائرة أقلّت 35 طناً من الإمدادات الطبية الطارئة
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جرينتش+2 04:23
مصرع مستوطنين وإصابة 6 آخرين في عملية دهس بالقدس اليوم، واستشهاد المنفذ حسين قراقع من العيسوية/ فيديو
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