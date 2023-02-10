الوضع المطري مريح وبلغ قرابة 70 بالمئة من المعدل السنوي

اعلن وزير المياه والري، محمد النجار، إن الوضع المطري يعد جيدا ومريحا على اعتبار وصول الأردن إلى قرابة 70 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد.

وأضاف النجار، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الوضع المطري جيد في محافظات المملكة كافة باستثناء الكرك والطفيلة، متأملا تحسن الأوضاع في الكرك والطفيلة.

ولفت إلى أن كميات المياه في السدود أفضل من العام الماضي.

وأكد أن الوزارة لم تخفِ أية أرقام حول معدلات ونسب هطول الأمطار وكميات المياه التي دخلت السدود، وقال “مناطق قياس الهطول المطري في إدارة الأرصاد تختلف عن أماكن قياس سلطة المياه، ونحن نقيس في مصبات السدود.. لا شك سيكون هنالك تضارب بالأرقام على اعتبار أن اهتماماتنا تختلف عن الأرصاد الجوية والتي تعد واسعة الانتشار”.

وشدد على أن الأرقام معلنة عن الهطول المطري والكميات الداخلة للسدود، نافيا ان يكون يكون التضارب مع دائرة الأرصاد لتبرير اتفاقية المياه مع إسرائيل.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك الكميات المياه اللازمة للشرب والزراعة، “السعة التخزينية للسدود دون الطمم 280 متر مكعب، والموجود منها 115 مليون متر مكعب.. وما نستفيد منها للشرب فقط سدين (الموجب والوحدة)، في حين بقية السدود تذهب للزراعة والصناعة”.

وبين، “الكميات المياه الموجودة في السدود سواء ضخمة أو قليلة، ليس لها تأثير مباشر على مياه الشرب.. 80 بالمئة من مياه الشرب تعد مياه جوفية والتي تتغذى من مواسم مطرية لسنوات عديدة”.