إصدارات جديدة.. بيانات الانشقاق/الانتفاضة في حركة فتح 1983

لندن، شباط (فبراير) 2023: صدر حديثا كتاب يوثّق تعاميم وبيانات متعلقة بالتحرك الذي حدث في حركة فتح في أيار (مايو) 1983، ووصف وقتها بأنه “انشقاق” من قيادة فتح ومعارضيه، و”انتفاضة” من قيادته ومؤيديه. جمع الوثائق وحررها د. عدلي الهواري، وصدر الكتاب عن دار عود الند في لندن (2023).

مع أن حركة فتح شهدت خلافات داخلية منذ تأسيسها، كان الخلاف الذي انفجر في أيار (مايو) 1983 أكبر خلاف تشهده الحركة، وتطور من مطالبات بإصلاح مسار فتح والثورة الفلسطينية إلى نزاع مسلح كانت معركته الأخيرة في مدينة طرابلس اللبنانية، وأدى إلى خروج زعيم حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، من طرابلس مع نحو أربعة آلاف مقاتل على متن سفن يونانية تحمل علم الأمم المتحدة.

قُسّمت الوثائق إلى أربعة أقسام. الأول يضم التعاميم والبيانات الصادرة عن قيادة التحرك باسم القيادة العامة لقوات العاصفة. الثاني يضم بيانات صادرة باسم أجهزة حركية أعلنت انضمامها للانتفاضة/الانشقاق. أما الثالث فيضم بيانات متنوعة، خاصة الصادرة عن لجان وساطة لحل الخلاف في فتح. والرابع يتعلق بأحداث مدينة طرابلس اللبنانية، التي مثّـلت ذروة النزاع المسلح بين طرفي فتح. يشمل القسم الرابع بيانا مشتركا للجبهتين الشعبية والديمقراطية عن الوضع في طرابلس، ومذكرة من المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، الذي تعرض وجوده في طرابلس إلى هجمات من قوى «إسلامية» كانت متحالفة مع قيادة فتح، وسبقت هذه الهجمات القتال الذي انتهى بخروج ياسر عرفات والمقاتلين من طرابلس.

اعتبر المحرر الأشهر السبعة التي تعنى بها الوثائق مرحلة واضحة البداية والنهاية، وكان فيها نزاع عسكري إضافة إلى الخلاف السياسي، وشكّلت الجولة الأولى من النزاع. وبدا وكأنها حسمت الخلاف. لكن التطورات بعد الخروج من طرابلس شهدت إعادة ترتيب الأوضاع في فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية للتخلص من الأصوات المعارضة. وكانت النتيجة النهائية للتحرك إضافة فصيل جديد إلى الفصائل الفلسطينية.

يعدّ الكتاب الجديد الرابع ضمن سلسلة من الكتب التوثيقية التي أصدرها د. الهواري كان أولها في عام 2015 ووثّـق فيه تجربة تأسيس وانهيار فرع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة. وثانيها عن المجلات السياسية الفلسطينية الصادرة بالعربية في الولايات المتحدة الأميركية: 1980-1984. أما الثالث فوثق فيه بالتلكسات والوثائق الأخرى الاتصالات الفلسطينية-الأميركية أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت في صيف 1982.

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