كتلة ماطرة وباردة جدًا تؤثر على المملكة مساء اليوم الاثنين، وتتعمق غدا وتستمر حتى الخميس.. وتحذيرات من السيول



عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات المساء بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد بعض المناطق الشمالية تساقطا لزخات خفيفة من المطر، ولا سيما في ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول ليلا إلى شمالية غربية.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويتوقع مع ساعات المساء والليل أن تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات من الأمطار المتقطعة، مع فرصة لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء والليل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث يشتد هطول المطر ويمتد إلى العديد من المناطق مصحوبا بالرعد وتساقط البرد أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتشير التحليلات الأولية إلى توقع هطول زخات من الثلج خلال ساعات الليل فوق قمم الجبال العالية خاصة الجنوبية منها، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 70كم/س وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتتحول في ساعات المساء إلى غربية.

وتبقى الأجواء باردة جدا يوم الخميس وغائمة جزئيا، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الظهيرة تضعف فرص الهطول وتتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وخصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 7 ، وفي الأغوار الشمالية 22- 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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