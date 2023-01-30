طائرات مُسيّرة (غالباً إسرائيلية) تقصف مجموعة شاحنات إيرانية في منطقة البوكمال عبرت الحدود العراقية تجاه سوريا

أفاد مراسل RT في العراق، مساء امس الأحد، بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـRT، بأن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران.

وأكدت المصادر أن الشاحنات عبرت من منفذ حدودي غير رسمي.

وأوضحت أن الطيران المجهول الذي قصف الشاحنات أطلق صواريخ تحذيرية وانتظر خروج السائقين من السيارات قبل أن يقصف الشاحنات.

وذكرت وسائل إعلام أن الطيران المجهول استهدف شاحنات (برادات)، في ساحة الأسطورة في قرية الهري قرب البوكمال على الحدود السورية – العراقية.

ومن جانبها، افادت عدة مواقع تابعة للمعارضة السورية عن مهاجمة طائرات مسيرة مجهولة لمجموعة شاحنات ايرانية في منطقة البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق (الجانب السوري).

ولم يتطرق الاعلام السوري الرسمي حتى الآن الى هذه التقارير، في حين افادت الوكالة العراقية صابرين ان الهجمات وقعت في الجانب السوري وليس العراقي.

في حين أفادت تقارير عن سماع انفجارات على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الطائرات المسيرة بدت وكأنها تابعة لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، ولفت أنه تم تدمير ست شاحنات خلال الهجوم.

وكانت مصادر أمريكية قد كشفت للتايمز، اليوم الإثنين، إن الموساد الإسرائيلي هو من نفذ القصف الجوي ضد ايران

وجاء في التقرير أن عملية القصف بالطائرات المسيرة التي طالت منشأة عسكرية في اصفهان، امس الاول السبت، نفذتها إسرائيل بتعليمات من الشاباك، وذلك على خلفية مخاوف على أمن الدولة وفق التقرير.

كما كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشفت الأحد أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات بمدينة أصفهان في إيران.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت إحدى الطائرات المسيرة، في حين انفجرت الطائرتان المتبقيتان إثر سقوطهما في كمائن دفاعية. كما ورد أنه لم يصب أحد في الهجوم ، ووقعت أضرار طفيفة في سقف المصنع.

وقد سارع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، الى نفي ضلوع الولايات المتحدة في “هجوم المسيّرات” على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا.

وبحسب وكالة ” رويترز” صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن” الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل”.

وكانت وكالة “إرنا” أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز “كوادكوبتر” مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتها.

وأشادت الوكالة “بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها”.