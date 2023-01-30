اليوم الاثنين.. انتهاء “أربعينية” الشتاء وسط أداء مطري ضعيف

تنتهي، اليوم الاثنين، “أربعينية” الشتاء للعام الحالي، وسط أداء مطري “ضعيف” في أغلب المناطق في الأردن، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وقال مدير الإدارة رائد آل خطاب، إن الأربعينية تنتهي بـ “مجاميع أمطار ضعيفة في أغلب مناطق المملكة، لم تشكل سوى 8% من المعدل الموسمي العام، علماً أن أمطارها تشكل عادةً 30%”.

وأضاف أنها “شكلت في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الأغوار الوسطى من 15 – 19%، فيما كانت الهطولات في فترة الأربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والأغوار الجنوبية بنسب تراوحت بين 24-29% من معدلها للفترة نقسها”.

وشهدت المناطق الجنوبية (الجفر، ومعان، والقطرانة) “أعلى أداء في أربعينية هذا الموسم محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام” بحسب وكالة الأنباء “بترا”.

آل خطاب أوضح أن “خمسينية الشتاء للموسم الحالي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وتشكل أمطارها ما نسبته 38% من أمطار الموسم المطري العام”، مشيرا إلى أنها “تستمر 50 يوماً، وتقسم لـ4 فترات كل فترة 12 يوما ونصف اليوم وتعرف، الفترة الأولى بـ ‘سعد ذابح‘ وهى فترة باردة تمتد من 31 كانون الثاني/يناير وحتى 12 شباط/فبراير”.

أما الفترة الثانية فتُعرف بـ”سعد بلع”، وتمتد من 12- 24 شباط/فبراير، في حين تُعرف الفترة الثالثة بـ”سعد السعود”، وتمتد من 25 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس، وتُعرف الفترة الرابعة بـ”سعد الخبايا”، وتمتد من 8 حتى 20 آذار/مارس وتمثل نهاية خمسينية الشتاء وبداية الاعتدال الربيعي.

وأفاد آل خطاب أن السجلات المناخية تشير إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء تبلغ 15.1، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى للفترة نفسها 5.2، وأن أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان كانت بتاريخ 18 آذار/مارس 1925، وبلغت 32.2 درجة، فيما بلغت أقل درجة حرارة صغرى 6.5 درجة دون الصفر المئوي بتاريخ 28 شباط/فبراير 1959″.

وبلغت أعلى كمية أمطار يومية مسجلة في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء 80 ملم وذلك بتاريخ 3 شباط/فبراير 1924.

أما على مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد غور الصافي بتاريخ 15 آذار/مارس 2010، أعلى درجة حرارة عظمى خلال فترة الخمسينية وبلغت 40.0 درجة، فيما سجلت أقل درجة صغرى للفترة نفسها في محطة رصد الشوبك بتاريخ 6 شباط/فبراير 1993 بلغت 12.5 دون الصفر المئوي، فيما سجلت محطة رصد الطفيلة أعلى مجموع مطري يومي بتاريخ 11 شباط/فبراير 1974 وبلغ 121 ملم.

ومع نهاية الأربعينية وبداية خمسينية هذا الشتاء، فقد أوضح آل خطاب أن “الأداء المطري يعتبر ضعيفاً في أغلب مناطق المملكة وخاصة المناطق الشمالية، فيما كان الأداء جيداً وفوق المعدل في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة”.

وأشار إلى معدل مجاميع كميات الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم 2022 / 2023 وحتى بداية خمسينية الشتاء، حيث سجلت المناطق الشمالية (72.7) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 31%، والمناطق الوسطى الغربية (111.8) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 26%.

المناطق الوسطى الشرقية سجلت (46.3) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 16%، وسجلت المناطق الشرقية (35.3) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 17%، والأغوار الشمالية (87.1) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 35%، والأغوار الوسطى (89.3) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 24%، والأغوار الجنوبية (24.3) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 18%، والمناطق الجنوبية الغربية (79.1) ملم، أقل من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 15%، والمناطق الجنوبية (58) ملم، أعلى من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 52%، والعقبة (21.5) ملم، أعلى من معدلها الموسمي العام لتاريخه بنسبة 30%.