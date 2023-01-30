استشهاد الشاب نسيم أبو فودة برصاص الاحتلال في الرأس اليوم الاثنين قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عامًا) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل. صباح اليوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت شاباً مصاباً بالرصاص في رأسه، أطلقه عليه جنود الاحتلال داخل سيارته على حاجز 160 العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل، بعد منتصف الليلة الماضية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد أبو فودة كان يقود سيارته في المنطقة قبل أن يطلق جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز الرصاص ويصيبونه في رأسه.