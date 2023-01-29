ام كلثوم تقنع خورشيد ومهنى والحسيني بعزف الموسيقى الشرقية

بالحنكة التي تميزت بها أم كلثوم استطاعت ان تقنع عازفي الآلات الموسيقية الغربية، أمثال عمر خورشيد، وهاني مهنى، ومجدي الحسيني أن يتركوا أشهر فرق “الجاز” التي كانوا يعملون بها غير نادمين، ليعزفوا الموسيقى الشرقية.

فقد كان أول لقاء لها مع عازف الجيتار المعروف عمر خورشيد في أغنية “ودارت الأيام” عام ١٩٧٠، وذلك عندما رشحه الموسيقار محمد عبد الوهاب للعزف على الجيتار، بعد أن استمع إلى عزفه أثناء بروفة لحن لعبد الحليم حافظ (يا خلي القلب).

قال خورشيد: إن لقاءه مع أم كلثوم كان مفاجأة حينما شاهدته، فلم يكن هذا أول لقاء بينهما لكن كانت معرفتها به ترجع إلى وقت بعيد حيث كان صديق الطفولة لأحفاد شقيقها الذين كان يمضي معهم الأيام يستمع إلى بروفات ام كلثوم، ومنذ ذلك الوقت عشق الموسيقى، وكانت بداية حبه لأغاني أم كلثوم عندما سمع أغنية (يا ظالمني).

وبعد أن ترك فرقة (الجاز) التي كان يعمل بها بأنه لم يكن يحلم في يوم من الأيام بأنه سيصبح عضوا بارزا في فرقة أم كلثوم التي قالت عنه بأنه رزين في وقفته على المسرح.

أما عازف الأورج مجدي الحسيني فقال: لم تكن أمنيته العمل في فرقة أم كلثوم فخياله لم يصل إلى هذا الحد، لكن أمنيته كانت أن يلتقي بها ويسلم عليها فقط.

وفي أحد الأيام فوجئ بأحمد السنباطي، ابن الموسيقار الكبير رياض السنباطي يتصل به تليفونيا ويطلب منه الحضور إلى والده، ذهب على الفور وكان اللقاء في استوديو ٣٥، وهو الاستوديو الذي أطلق عليه اسم أم كلثوم التي كانت تجلس مع الموسيقار الكبير، وما إن قام الحسيني بتحيتها وسلم عليها، وقد وصفها بأنها متواضعة جدا، وبدأت تحدثه عن الأورج وإمكانياته بالنسبة للموسيقى الشرقية، وفجأة علت وجهها الدهشة وهي تسأله: هل معك عربة.. كيف تحمل الأورج فهو ثقيل عليك.. وطلبت منه أن يشتري عربة بمقعدين.. مقعد له ومقعد للأورج.

وبابتسامة أيضا قالت: أنت بتعمل حركات كثيرة أثناء العزف، وسأسميك “اليويو”، ألا تلاحظ أن عمر خورشيد يقف رزينا وهو يعزف، فرد عليها الحسيني قائلا: إن عازف الجيتار ليس كعازف الأورج، ربما تستلزم آلتي ذلك وتخرج الحركات مني دون قصد وأنا منفعل بالعزف.

وينهي الحسيني حديثه قائلا: وكان أول لقاء لي مع أم كلثوم عام ١٩٦٩ في أغنية (أقبل الليل) التي لحنها الموسيقار السنباطي.

وكان لقاء هاني مهنى مع سيدة الغناء في أغنية (ليلة حب) علم ١٩٧٢، بعدما التقت به في حفل إقامه الشيخ دعيج الصباح، بمناسبة عيد ميلاد ابنه وسمعت أم كلثوم عزفه وهو يعزف على الأورج ، وبعدها طلب منه الموسيقار محمد عبد الوهاب أن يعيد تسجيل لحن أغنية (ليلة حب) بمصاحبة الأورج بعد ان كان قد سجلها بدون أورج.

ويستطرد هاني مهنى قائلا: أول مرة طلب مني الموسيقار عبد الوهاب اللقاء معه لعمل بروفة، ذهبت ومعي جهازان للأورج فقد كنت اعزف على الاثنين في وقت واحد، فنظرت أم كلثوم لي قائلة: اورجين مرة واحدة.. انت حتخضنا ولا آيه.