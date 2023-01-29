كتائب القسام تسيطر على حوامة للعدو وتحصل على معلومات حساسة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها سيطرت على حوامةٍ صهيونية خلال العدوان الأخير، وحصلت منها على معلوماتٍ حساسة.

وجاء في بيان القسام الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، تحت بند سمح بالنشر: “بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “وقد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة، واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها”.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الجمعة الماضية، غارات على قطاع غزة، ردت عليها المقاومة بإطلاق صواريخ صوب مدن “غلاف غزة”، وتصدت دفاعات القسام للطائرات المغيرة.