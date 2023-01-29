حاخام كنيس “نافيه يعقوف” يرحب بالتنديد السعودي بعملية القدس

رحّب الحاخام يوسيف ازرزار، حاخام حي “نافيه يعقوف” في القدس الشرقية، امس السبت، بتنديد وزارة الخارجية السعودية بالهجوم الذي تعرض له كنيس “عطيرت اڤرهام” في الحي، ونفذه مسلح مقدسي.

وقال الحاخام في مقابلة مع i24NEWS:” انا سعيد بالتنديد السعودي، هو مهم جدا ويبعث برسالة ايجابية للجميع. اعتقد ان رد الفعل السعودي يعتبر تجليا للانسانية بابسط صورها، ومن الجيد انهم اصدروا بيان الشجب والاستنكار”، معربا عن امله، بإحلال السلام في المنطقة.

وأفاد مراسل i24NEWS بان ازرزار (52 عاما)، نهى المتظاهرين الاسرائيليين الذين تجمعوا قبالة الكنيس، بعد انتهاء عطلة السبت المقدس لدى اليهود، عن ترديد شعارات عنصرية تطالب بالانتقام من العرب، طالبا من المتظاهرين اخلاء التظاهرة والعودة الى البيوت.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية كاملة بين اسرائيل والسعودية، الا ان الرياض استنكرت العملية بدعوى انها وجهت الى مكان عبادة.

وقد وضع رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو، التطبيع مع السعودية، هدفا رئيسيا له في السياسية الخارجية. وشهدت السنوات الاخيرة تقاربا بين البلدين الخصمين لإيران، الا انه يبقى سريا بعيدا عن الاضواء.

وابرمت المملكة صفقة مع اسرائيل ومصر برعاية أميركية، سمحت بموجبها للخطوط الجوية الاسرائيلية، بتسيير رحلاتها من اجوائها، مقابل موافقة اسرائيلية على تعديل الرقابة الاممية على جزرها: صنافير وتيران، جنوب البحر الاحمر.