بزعم محاولة اقتحام سياج المستوطنة.. استشهاد الشاب كرم سلمان برصاص العدو عند مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية

نابلس – أعدم حرّاس مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية، عند منتصف الليلة الماضية، الشاب كرم علي سلمان (18 عامًا) من قرية قوصين، غرب نابلس، بزعم محاولته اقتحام سياج المستوطنة وتنفيذ عملية اطلاق نار من مسدس كان بحوزته.

فقد زعمت مواقع عبرية أن فلسطينيًا، وصل إلى مستوطنة “كدوميم” وهو يحمل مسدسًا وقد قتله حارس أمن في المستوطنة، وأن قوات الاحتلال شرعت بعملية تمشيط في المنطقة للاشتباه بوجود شخص آخر في المنطقة.

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر عائلية ومحلية متطابقة، عن استشهاد الشاب كرم علي أحمد سلمان من قرية قوصين بنابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد في قرية قوصين بعد الإعلان عن استشهاده، فيما نعت القوى الوطنية الشهيد سلمان عبر مكبرات الصوت في البلدة.

يشار إلى أن شابًا آخر وهو الشهيد عبد الناصر لحلوح من مخيم جنين كان قد استشهد الأربعاء الماضي قرب ذات المستوطنة “كدوميم” بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لجنود الاحتلال آنذاك.

📹 متابعة صفا | مكبرات المساجد تنعي الشهيد كرم علي سلمان pic.twitter.com/7XKpqWULip — وكالة صفا (@SafaPs) January 29, 2023