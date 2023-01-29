القبض على تاجر مخدرات مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح



عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تتبع شخصاً من المطلوبين والمصنفين بالخطرين والمسلحين والمعروف بتجارته للمواد المخدرة وترويجها، فتمكن من تحديد مكان وجوده في أحد المنازل شرق العاصمة وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وعلى شخص آخر كان برفقته.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بتفتيش المنزل عُثر على 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و1.2 كغم من مادة الكريستال المخدرة بالإضافة إلى مجموعة من الحبوب المخدرة.

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