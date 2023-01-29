الأمن العام يُحذر من إعلان تجنيد مفبرك سبب ارباكاً للمواطنين

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه قد جرى رصد إعلان تجنيد غير صحيح قام مجهولون بفبركته ونشره وتداوله، الأمر الذي سبب لبساً لدى المواطنين .

وأكّد أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بوضع هذا الإعلان او المساعدة في نشره.

وحذر الناطق الإعلامي من نشر هذا الإعلان أو غيره ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، وتحت طائلة المساءلة القانونية، لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام تنشر أخبارها الرسمية وإعلاناتها كافة على موقعها الرسمي وصفحاتها الموثّقة، وعبر الصحف والمواقع الالكترونية، وبطريقة واضحة ورسمية.