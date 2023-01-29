أجواء باردة نسبيا اليوم الاحد، وامطار وثلوج خلال الأيام المقبلة

عمان – يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف آخر على الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لتساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية.

وفي ساعات المساء، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول ليلا إلى شمالية غربية.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتدريجيا مع ساعات المساء والليل يمتد هطول المطر إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وهناك احتمال ضعيف لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على المملكة الأربعاء، حيث تبقى الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ومع ساعات المساء والليل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث يشتد هطول المطر مصحوبا بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ويتوقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تشير التحليلات الأولية إلى توقع هطول زخات من الثلج خلال ساعات الليل فوق قمم الجبال العالية خاصة جبال الشراة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 18 – 7 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 12، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.

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