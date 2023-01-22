طقس بارد نسبيًا اليوم الاحد وغدا وبعده.. ولا مطر

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وخصوصا في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة نسبياً ومشمسة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الأغوار الشمالية 22- 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 15، وفي البحر الميت وخليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.

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