المفوضية الاممية لشؤون اللاجئين: عودة 4013 لاجئاً سورياً من الأردن إلى بلادهم خلال عام 2022

غادر 9277 لاجئا سوريا الأردن خلال العام الماضي للعودة إلى سوريا أو إعادة التوطين في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 4013 لاجئا سوريا من الأردن إلى سوريا في 2022، مقابل مغادرة 5264 لاجئا سوريا عبر إعادة التوطين إلى بلد ثالث.

وفي 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وقد وصل إجمالي اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا منذ 2016 إلى 354055 بينهم 64934 من الأردن.

العائدون في 2022

وقد استأنف لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تنظيم عمليات إعادة مئات اللاجئين السوريين التي يصفها بأنها “طوعية” فيما تعتبرها منظمات حقوقية بمثابة “إعادة قسرية”.

وأظهرت بيانات المفوضية عودة 9711 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلادهم، و444 من مصر، و2845 من العراق، و33953 من تركيا، و4013 الأردن.

وقد بلغ معدل عودة اللاجئين السورين إلى بلادهم 140 يوميا و4247 شهريا في 2022UNHCR

وتقول المفوضية إن الأرقام الخاصة بالعائدين إلى سوريا هي الأرقام التي تم “التحقق منها أو مراقبتها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى بكثير”.

إعادة التوطين

وقد وصل إجمالي اللاجئين السوريين المغادرين ضمن إعادة التوطين إلى 22526 في 2022، غادر منهم 1813 مصر، و7490 لبنان، و5264 الأردن، و7158 تركيا، و801 العراق.

واستقبلت دول كندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وهولندا، العدد الأكبر من المعاد توطينهم.

وقد استضاف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 660892 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 742981 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى نهاية 2022.