هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
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جرينتش+2 12:57
وزيرة الخزانة الأمريكيّة: الدولار يتقهقر، واقتصادنا الأمريكي في “مأزق خطير”، وأحذر من أزمة مالية عالمية
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