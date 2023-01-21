استشهاد الشاب طارق معالي اليوم السبت برصاص مستوطن ادعى أنه حاول طعنه بمفك غرب رام الله/ فيديو

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله، صباح اليوم.

وقالت الوزارة، إن الشهيد هو طارق عودة يوسف معالي (42 عاماً) وقد ارتقى بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال، قرب بؤرة استيطانية مقامة على أراضي جبل الريسان قرب كفر نعمة غرب رام الله.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن في البؤرة الاستيطانية.

وفي التفاصيل، استشهد المواطن طارق عودة معالي (42 عامًا)، صباح اليوم السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي، ادعى أنه حاول طعنه بعد أن وصل إلى أطراف بؤرة “سديه افرايم” شمالي رام الله.

وقالت وزارة الصحة، إن معالي استشهد بعد إطلاق النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشهيد حاول طعن المستوطن بمفك براغي، قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه من مسافة صفر بعد أن كان يلاحقه ويحاول طعنه. وفق زعمها.

وأشار إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت المكان

وأقام الاحتلال البؤرة الاستيطانية قبل سنوات على الجبل الذي يقع في موقع استراتيجي في منطقة غرب رام الله المحاصرة بالاستيطان.

وقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة، منذ بداية العام الحالي، إلى 17 شهيداً.

تغطية صحفية: "لحظة إعدام شاب فلسطيني قرب رأس كركر غرب رام الله".#فلسطين pic.twitter.com/1V2mSm0y77 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2023