هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
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جرينتش+2 12:56
وفقاً لموقع “رأي اليوم”.. تقدّم كبير في عملية المُصالحة بين سورية وحماس، وقرب افتتاح مكتب تمثيلي للحركة بدمشق
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