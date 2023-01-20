هل اقتربت الحرب النووية؟؟ رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من كارثة عالمية في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة هجومية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:54
مصدر سوري لـ “سبوتنيك”: الأجهزة الأمنية السورية تجندل متزعماً داعشياً خطيراً مع مرافقيه قرب الحدود مع الأردن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني