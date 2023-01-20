ارتفاع احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

بلغ حجم احتياطيات البنك المركزي من الذهب خلال العام الماضي 2022 نحو 2.2 أونصة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغت قيمة حجم احتياطيات البنك من الذهب حتى نهاية العام الماضي 2022 نحو 2.873 مليار دينار.

واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

وتاريخياً، تلجأ البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.

وتستخدم احتياطيات الذهب أحياناً في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة.