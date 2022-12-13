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جرينتش+2 05:45
إغراق الضفة بالسلاح المهرّب من قواعد أمريكية بالعراق، والمسروق من معسكرات الجيش في إسرائيل
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