مجاهد حامد.. مطارد من طراز عنيد امضى 11 عاما في الاعتقال ولكنه ظل شبحاَ يلاحق مستوطني “عوفرا”

استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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