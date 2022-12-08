القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

أحبطت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها البحرية محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة باستخدام تيوب مطاطي، داخل المياه الإقليمية الأردنية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المتسلل والتيوب المطاطي تم العثور على 285 كف حشيش و4.5 كيلو غرام من مادة المارغوانا، وجرى تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني

مشاركة 0 مشاركة مشاركة