الخامس خلال 24 ساعة.. استشهاد الفتى ضياء الريماوي من بلدة بيت ريما برصاص العدو قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

رام الله – استشهد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عامًا) من بلدة بيت ريما، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاهه ومجموعة من الشبان قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أبلغت رسميًا من الشؤون المدنية باستشهاد الفتى وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة المصابين في هذا العدوان إلى 3 ، اثنان منهم يُعالجون في المستشفيات الفلسطينية.

وقد سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد الفتى.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الشاب تم إطلاق النار عليه وعلى فلسطينيين آخرين، خلال إلقائهما الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين على طريق 465 الاستيطاني.

فيما ذكرت مصادر طبيةـ فلسطينية، أن 5 شبان أصيبوا في المنطقة وأن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين منهم ولم يعرف مصيرهما

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، استشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة عابود شمال غرب رام الله.

وكان خمسة فتية من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، أصيبوا برصاص الاحتلال، حيث نقل 3 منهم إلى أحد المشافي في مدينة رام الله، بينما احتجز الاحتلال المصابين الآخرين.

وقالت “الصحة” إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد فتى وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ويعتبر شهيد هذه الليلة هو الخامس خلال 24 ساعة بعد استشهاد 3 فلسطينيين في جنين شمالي الضفة المحتلة بالإضافة للشهيد مجاهد النجار منفذ عملية إطلاق النار بالضفة المحتلة.

شاهد| مصادر محلية: "مكان إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عابود غرب رام الله قبل قليل". pic.twitter.com/j2KEZpooQ1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022