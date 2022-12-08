الجهات السورية المختصة تحبط محاولة تهريب مخدرات للأراضي الأردنية

درعا – سانا

أحبطت الجهات المختصة في درعا، اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات من المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، وألقت القبض على المهربين.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لـ سانا أنه “نتيجة لعمليات المراقبة والتقصي وتعاون الأهالي، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 40 كيلو غراماً بعد الاشتباك مع المهربين قرب الحدود الأردنية”، مشيراً إلى أنه تم “إلقاء القبض على المهربين، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم”.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة “تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الإتجار وتهريب المخدرات بكل أنواعها”.