استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين

جنين – استشهد 3 مواطنين، وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشهداء هم: طارق الدمج، صدقي زكارنة، عطا شلبي.

وأفاد شهود عيان ، أن دوريات الاحتلال برفقة جرافات قد اقتحمت المدينة والمخيم من كافة المداخل واحتلت عمارات ونصبت فرق القناصة عليها مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأطلق الجنود النار على المارة في الشوارع والمركبات مما أدى لوقوع 3 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء الثلاثة هم: صدقي زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (22 عاما)، وطارق الدمج من مخيم جنين (32 عاما) ، وعطا الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، اليوم الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ودعت كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.