استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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جرينتش+2 07:59
استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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