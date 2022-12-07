فَتَح حسابات لشركات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. الموساد يصطاد 185 عميلاً في المياه اللبنانية العكرة/ إحذروا

استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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