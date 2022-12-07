اعادة نظام لوحات المركبات لما كانت عليه قبل تاريخ 1/11/2017

عمان – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدّلاً لنظام لوحات المركبات لسنة 2022.

ويهدف النّظام المعدّل إلى إعادة الحال، فيما يتعلَّق بأرقام لوحات المركبات، إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 1/11/2017، ولمنح أصحاب تلك الأرقام الحقّ في الاحتفاظ بها مقابل دفع البدل المالي السَّنوي المقرَّر بموجب نظام رسوم رُخَص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النَّافذ المعمول به، وذلك بإلغاء الفقرة (ز) من المادَّة (7) من النّظام الأصلي.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2022.

ويأتي النّظام المعدّل لكون تعليمات التَّطوير المهني المستمرّ لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة التي صدرت عام 2019 لم تُطبَّق وتمَّ إلغاؤها، وحلَّت محلَّها التَّعليمات الجديدة التي صدرت بتاريخ 16/9/2021، ما يتطلَّب الالتزام بالمتطلَّبات الواردة فيها تنفيذاً لأحكام هذا النّظام.

كما يهدف النَّظام إلى منح مزاولي المهن الصحيَّة مُهلة إضافيَّة لتسوية أوضاعهم وفق متطلَّبات تجديد التَّرخيص، وذلك نظراً لظروف جائحة كورونا وما ترتَّب عليها من إيقاف للنَّشاطات الوجاهيَّة استجابةً لأوامر الدّفاع.

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