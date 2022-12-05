لجنة الإعلام والثقافة النيابية تستهجن إجازة رواية ميرا الاشكالية

عمان – بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، خلال اجتماع لها اليوم الاثنين، موضوع رواية “ميرا”، والتي أثارت الجدل أخيرا .

وقال رئيس اللجنة، يسار الخصاونة، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، ووزيري الثقافة هيفا النجار، والشؤون السياسية البرلمانية وجيه عزايزة، إن مكتبة الأسرة هي جزء من ثقافة الأردنيين لتنشئة أطفالهم.

من جهتهم، طالب النواب: سليمان أبو يحيى، عمر الزيود، ينال فريحات، يزن الشديفات، محمد أبو صعيليك، محمد الخلايلة، غازي الذنيبات، عمر العياصرة، عطا ابداح، وفايزة عضيبات، بمُحاسبة جميع الذين مرروا هذه الرواية، مؤكدين أنها خرق للمنظومة الاجتماعية والتربوية للمُجتمع الأردني.

بدورها، قالت النجار إن وزارة الثقافة تؤمن بالمُشاركة الدائمة مع مجلس النواب، موضحة أن نص الرواية خطأ فادح كبير، وهو غير مقصود، والأخطاء قابلة للتصحيح.

وأضافت “يتوجب علينا إعادة النظر بمعايير اختيار نصوص الروايات في المرحلة المُقبلة”، مشيرة إلى أن الأردن له مكانة مهمة لبث قيم الإنسانية للعالم أجمع.

من ناحيته، أكد عزايزة أن الحكومة حريصة على عدم المساس بعاداتنا وتقاليدنا، خصوصًا وأن هذا الملف مرفوض بشكل مطلق وقطعي.

وبين أن هناك ثوابت لا تنازل عنها، وعلى رأسها التربية الوطنية والمحافظة على تعاليم الدين وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، مُشددًا على أن الحُكومة تعمل على تعزيزها.

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