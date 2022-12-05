جدل بسبب فستان نانسي عجرم القصير في السعودية/ فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا جديدة لها، خلال إحيائها حفلًا غنائيًّا في المملكة العربية السعودية.

وقد ظهرت نانسي عجرم ،في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود اثار انتقاد المراقبين الذين استهجنوا هذه الاطلالة الفاضحة،

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم الإثنين 12 ديسمبر المقبل، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

كما تنتظر الفنانة نانسي عجرم إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل كفوري، المرتقب يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

من اضخم واهم الحفلات في #السعودية ، أكثر من ٢٠٠ الف شخص، هيدا اسمو #شعب_نانسي_عجرم

نانسي ابدعت وتألقت .. ولا غلطة ✨#نانسي_مدل_بيست @NancyAjram pic.twitter.com/aXBUduQrlY — Elie Merheb (@_ElieMerheb) December 3, 2022