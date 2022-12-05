تشديد الرقابة على استيراد وتداول المستلزمات والأجهزة الطبية

عمان – صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات؛ إن المؤسسة اتخذت، من خلال مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية، جملة من الإجراءات النوعية لتعزيز مراقبة وتتبع عملية استيراد وتداول المستلزمات والأجهزة الطبية وبما يضمن حصر استخدامها بالمؤسسات المرخصة أُصُوليا والتداول الآمن لها حفاظا على صحة وسلامة مستخدميها.

و أضاف مهيدات، في بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، إن المؤسسة طورت عدة إجراءات رقابية مشددة، وتقرر عدم إنجاز أي فاتورة استيراد لأجهزة الليزر بجميع أنواعها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة على هذه الفواتير لضمان حصر استخدامها في مراكز تجميل مرخصة.

وطالبت المؤسسة مستوردي المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات بضرورة الاحتفاظ بفواتير الاستيراد وقوائم البيع الخاصة بكل عملية استيراد للمستلزم الطبي “حقن الفيلر” ، والتي تحدد الجهة المباع لها لضمان استخدامها من قبل الجهات المصرح لها استخدامها وأن تكون مفصلة لكل عملية استيراد.

كما عممت المؤسسة، وفقا للبيان، على منتجي ومستوردي مستحضرات التجميل بضرورة تزويد المؤسسة بتنازل موقع ومصدق بنكي من الوكيل السابق في حال تم تقديم طلب تغيير نقل وكالة خاصة بالمستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية.

يشار إلى إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على أماكن تداول المستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل سواء في المؤسسات وأماكن البيع والعيادات، كما ستعتمد المؤسسة تباعا إجراءات مماثلة لرفع كفاءة الرقابة استمرارا لجهودها في العمل على تطوير ودعم الإجراءات الرقابية بهذا الخصوص.

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