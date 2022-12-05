استشهاد الشاب عمر مناع واصابة 3 آخرين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم برصاص العدو “الجنوني” صباح اليوم الاثنين

بيت لحم – استشهد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، الشاب عمر يوسف مناع (23 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما أصيب ثلاثة شبان بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وكانت قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة قد اقتحمت المخيم من عدة جهات معززة بأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني ووقعت مواجهات عنيفة مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص بشكل جنوني، بحسب العديد من شهود العيان مما أدى إلى إصابة الشاب عمر برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في مستشفى بيت جالا الخكومي.

وبحسب مصادر طبية، فإن هناك 3 جرحى بينهم حالة خطيرة بعد تعرضها لطلق ناري في الصدر.

وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة شبان وجميعهم من المحسوبين على الجبهة الشعبية بينهم شقيق الشهيد يزن مناع وكذلك شهاب مزهر والشقيقين معاذ وعدي أبو نصار.

والشهيد مناع أحد الأسرى المحررين وسبق أن اعتقل لمدة عام ونصف في سجون الاحتلال.

📹 متابعة صفا | شاهد.. والدة الشهيد عمر مناع تودع نجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم pic.twitter.com/shuHEag5XX — وكالة صفا (@SafaPs) December 5, 2022