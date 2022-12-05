“إذا لم تستطع هزيمتهم فأنضم اليهم”.. أبن زايد يزور قطر لأول مرة بعد فشل المقاطعة الخليجية لها في حزيران 2017

تتساقط كالذباب.. مقاتلات روسية تُسقط اليوم طائرتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" ومروحيتين و10 مُسيّرات أوكرانية
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جرينتش+2 12:25
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