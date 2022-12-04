مفيد فوزي هو الذي كشف سر زواج العندليب من سعاد حسني

اليوم الاحد، رحل الكاتب المصري الكبير مفيد فوزي الذي يعد من أعظم المحاورين الذين عرفهم التلفزيون المصري، بلباقته ولقاءاته مع مشاهير الفن ورجال الدولة، خلال البرامج المتنوعة الذي قدمها خلال مشواره الإعلامي.

أبرز القضايا التي تناولها مفيد، وأثارت ضجة كبيرة بالشارع المصري، كانت تخص الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني، حيث إنه كان رفقة العندليب في الساعات القليلة قبل وفاته، كما أثار اللغط بحديثه عن زواج سعاد حسني من العندليب، وهل هي انتحرت أم لا.

وعن الساعات القليلة قبل وفاة العندليب قال مفيد فوزي خلال لقائه السابق مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة”: “كنت أسهر لدى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في ليلة رأس السنة، لكن العندليب ظل صامتا في ذلك اليوم كأنه يتأمل الموت القريب منه، وكان قويا في مواجهة الموت ويشعر باستمرار أنه اقترب من النهاية، وفي كل نزيف يخيل له أنها اللحظة الأخيرة”.

كما أكد الإعلامي مفيد فوزي بأنه لم يخن الأمانة بالإفصاح عن سر زواج العندليب عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، حيث أكد بأن الأمر لم يكن سرًا من الأساس، حيث قال خلال حوار سابق له عبر قناة “الشمس”: “اللي حصل أني أجريت مع سعاد حسني حديثا وهي قالت كده، وطالما هي أعلنت كده مش هقولها لأ اسكتي، والحديث ده كان في التليفزيون المصري، وسألتها علاقتك بعبدالحليم حافظ إيه؟ قالت “رعاية مطلقة”، الرعاية المطلقة دي معناها إيه؟ إنها في رقابته”.

وعن وفاة السندريلًا، وهل هو قتل عمد، قال مفيد فوزي: “الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد”، أعظم جهاز بوليس في العالم، نفت أن السندريلا سعاد حسني قُتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل”.