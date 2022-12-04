حركة حماس تعلن التصدى بالصواريخ وقذائف المضادات الارضية لعدوان صهيوني على قطاع غزة فجر اليوم الاحد/ فيديو

غزة – تصدت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

فقد اطلقت المقاومة عدة صواريخ صوب موقع صوفا العسكري في إطار التصدي للعدوان.

كما اطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة نيرانها باتجاه الطيران الحربي في سماء القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال عدة صواريخ تجاه موقع القادسية التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قامت بإطلاق صاروخين على أرض فارغة في منطقة مطار غزة المدمر شرقي رفح.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت نفقًا وورشة لتصنيع الأسلحة والصواريخ لحركة “حماس”.

من جهتها أطلقت المقاومة عدة صواريخ مضادة للطائرات، تزامنًا مع إطلاق نيران رشاشة ثقيلة تجاهها.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أنها تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي بصواريخ أرض- جو وبالمضادات الأرضية.

وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس ان تصدي كتائب القسام للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وقال ان الاحتلال الاسرائيلي يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

واضاف:”هذه الارهاب الاسرائيلي والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده”.

غارات اسرائيلية على موقع للمقاومة غرب خانيونس pic.twitter.com/7zWeVRQcp1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 3, 2022