تتساقط كالذباب.. مقاتلات روسية تُسقط اليوم طائرتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" ومروحيتين و10 مُسيّرات أوكرانية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:23
تجاوباً مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة .. الحكومة الإيرانية تخلن حل “شرطة الأخلاق” وتجري مراجعة لـ “قانون الحجاب”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني