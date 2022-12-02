عضو إيرلندية بالبرلمان الأوروبي تذكّر الناتو بجرائمه في اغتيال القذافي واغتصابه بحربة، وتحويل ليبيا الى بلد المقابر الجماعية
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جرينتش+2 08:09
مفارقة مؤسفة.. هكذا استطاعت الانظمة العربية المتسلطة تحويل شعوبها الأكثر تعلماً الى الأقل عملاً !!!
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