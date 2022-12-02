قصة «القفشات» المتبادلة بين ام كلثوم واسماعيل ياسين

بمثل ما اشتهرت كوكب الشرق السيدة ام كلثوم بصوتها العذب وأدائها الرائع بأغانيها المتنوعة، فقد اشتهرت أيضا بخفه دمها وقفشاتها الكوميدية مع الجميع.

وفي الزمن الجميل، يذكر أن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كانت في إحدى زياراتها لمدينة الإسكندرية، لإقامة حفل هناك بصحبة الشاعر أحمد رامي، والملحن رياض السنباطي، قد تقابلت وصحبها مع الفنان اسماعيل يايس صدفة في إحدى الصيدليات بمحطة الرمل، وبعد تبادلوا التحيات والحديث القصير، ولكن لفت نظر أم كلثوم وقوفه اسماعيل بجوار الميزان الآلي فسألته عن وزنه.. فأجاب اسماعيل يس بأن وزنه 78 كيلو فقط،.

وهنا قالت كوكب الشرق: لازم انك اتوزنت من غير بقك.

انفجر الجميع بالضحك بسبب «افيه» أم كلثوم، وبدوره أصر إسماعيل على أن تزن أم كلثوم نفسها هي الأخرى، فرفضت أم كلثوم بعد تحذيرات احمد رامي لها، حيث أخبرها بان اسماعيل يتميز بسرعة البديهة، وأنه يريد ان يبادلها قفشه من قفشاته الكوميدية كنوع من الرد عليها.

وهنا لاحظ إسماعيل ترددها فقال على الفور: “اكيد نسيتى صوتك في مصر، وخايفة توزني نفسك من غيره “،

وهنا استغرق الجميع في نوبه ضحك شديدة، وأولهم أم كلثوم.