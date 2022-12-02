ضبط 208 أشخاص في 121 قضية اتجار وترويج مخدرات خلال أسبوع

تعاملت مديرية الأمن العام، خلال أسبوع، مع 121 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 208 أشخاص من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين، وجرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان امس الخميس، أنّه من تاريخ 24/11/2022 ولغاية 30/11/2022 ضُبط أيضا، في تلك القضايا 23 كغم من مادة الحشيش المخدرة، ومليون حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة وألف حبة من المستحضرات الطبية، و 1.750 غرام من مادة الكريستال المخدرة، و150 غراما من مادة الكوكايين المخدرة ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية.

وبشأن العلاج، بلغ عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات 14 حالة ما بين دخول ومراجع للفترة ذاتها.

وأضاف السرطاوي أن إدارة مكافحة المخدرات، مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة مختلف أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية ولا تهاون في ذلك.

ونفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 65 نشاطاً توعوياً لهذا الأسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الإمكانيات كافة.