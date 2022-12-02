بدعوى طعن شرطيين.. استشهاد الشاب عمار مفلح برصاص العدو في بلدة حوارة جنوب نابلس مساء اليوم الجمعة/ فيديو

نابلس – استشهد الشاب عمار حمدي مفلح (22 عامًا)، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة حوارة في نابلس.

وبحسب شهود عيان، فإن شجارًا نشب بين الشاب والجندي، حيث قام الأخير بسحب مسدسه وأطلق النار على الشاب بعدة رصاصات.

وقد منعت قوات الاحتلال المواطنين ومركبات الاسعاف من نقل الشاب المصاب للعلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين لإبعادهم، فيما بقي الشاب المصاب ملقى على الأرض.

وأظهر مقطع فيديو قيام جندي بإطلاق النار من مسدس على شاب بعد عراك دار بينهما.

والشهيد من سكان قرية أوصرين القريبة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب طعن اثنين من أفرادها بجروح طفيفة، وهو ما تنفيه روايات الشهود ومقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولكن شاهد عيان قال إن مستوطنا حاول الاعتداء على الشاب عمار مفلح في حوارة بنابلس وأطلق النار صوبه من نافذة السيارة وأصابه في كتفه.

وأضاف: قدم جندي إسرائيلي إلى المكان وبدلا من إبعاد المستوطن حاول الاعتداء هو الآخر على الشاب مفلح وحصل عراك بالأيدي بينهما وسحب الجندي سلاحه وأعدم الشاب مفلح من مسافة صفر دون أن يشكل خطرا عليه.

وأشار إلى أن ما تم تداوله عن محاولة تنفيذ عملية طعن غير دقيق، وهي الرواية التي تراجع عنها الاحتلال لاحقا.