استشهاد نعيم الزبيدي ومحمد السعدي، القياديين في سرايا القدس برصاص العدو بمخيم جنين فجر اليوم الخميس/ فيديو
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مجلس الوزراء يُقرُّ مشروع قانون لتعزيز صلاحيات وزير الاتصال الحكومي
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