لكبح كراهية الشعب المصري.. دعوات إسرائيلية لتوقيع اتفاق سلام جديد مع القاهرة وايجاد وسيلة للتغلغل بالشارع المصري
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جرينتش+2 07:09
لكبح كراهية الشعب المصري.. دعوات إسرائيلية لتوقيع اتفاق سلام جديد مع القاهرة وايجاد وسيلة للتغلغل بالشارع المصري
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