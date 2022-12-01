تظاهرات شعبية بحرانية ضد زيارة هرتسوغ للمنامة الاحد المقبل، وصمت شعبي اماراتي ذليل لدى زيارته ابو ظبي

استشهاد نعيم الزبيدي ومحمد السعدي، القياديين في سرايا القدس برصاص العدو بمخيم جنين فجر اليوم الخميس/ فيديو
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