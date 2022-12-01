تظاهرات شعبية بحرانية ضد زيارة هرتسوغ للمنامة الاحد المقبل، وصمت شعبي اماراتي ذليل لدى زيارته ابو ظبي

تتواصل التظاهرات في البحرين رفضاً لزيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، المقررة الأحد المقبل للعاصمة المنامة.

ورفع المتظاهرون الأعلام البحرينية والفلسطينية والشعارات المنددة بهذه الزيارة.

ودعت “جمعية الوفاق” البحرينية إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرة إلكترونية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، فيما أكدت الجمعية السياسية أنّ “موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية”، رافضةً الخطوات التطبيعية المتسارعة مع “تل أبيب”.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعتزم زيارة البحرين والإمارات للمرة الأولى، في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تلبيةً لدعوة تلقاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأفادت “القناة 13” الإسرائيلية بأنّ هرتسوغ “سيعقد اجتماعات مع الملك البحريني وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية”، في سبيل “تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون”.

وبحسب القناة، سيتوجه هرتسوغ في اليوم التالي إلى الإمارات “للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيُعقد في العاصمة أبو ظبي، وسيلتقي رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيّان”، مشيرةً إلى أنّ ذلك “سيكون رابع لقاء بين هرتسوغ ورئيس الإمارات منذ توليه منصبه”.

وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين من تطبيع العلاقات في إطار ما سُمي بـ”اتفاقيات أبراهام”، والتي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي قد استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في القدس المحتلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، على رأس وفدٍ رفيع المستوى.

وجاءت زيارة بن زايد إلى “تل أبيب” بعد زيارة هرتسوغ الإمارات مطلع العام الحالي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

ندعوكم للمشاركة الفاعلة في التظاهرة الالكترونية بالتزامن مع تدنيس رئيس الكيان المؤقت لأرض البحرين الطاهرة مساء الجمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢

على وسم: #التطبيع_خيانة #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/AVNmAGVsG1 — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 29, 2022